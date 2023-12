Die BKS Bank begibt einen weiteren Green Bond. "Mit dessen Emissionserlös werden bis zu neun Photovoltaikanlagen errichtet", so BKS CEO Herta Stockbauer. Konkret errichtet die Kelag damit in Kärnten PV-Anlagen mit einer Leistung von 8,6 MWp. Danny Güthlein, Vorstand der Kelag. "Wir finanzieren mit dem Geld PV-Anlagen auf Dachflächen von Gebäuden der Kelag sowie Freiflächenanlagen in Kärnten, wie zum Beispiel die "Sonnen-Wiese" in Klagenfurt und die Agri-PV-Anlage in Bleiburg, die derzeit in Bau ist. In Summe geht es um eine Gesamtleistung von 8,6 MWp und eine jährliche Stromerzeugung, die dem Bedarf von rund 2.900 Haus- halten entspricht. Wir können die Energiewende nur mit einer sinnvollen Mi- schung aller zur Verfügung stehenden erneuerbaren ...

