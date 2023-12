Straßburg (ots) -Die an diesem Mittwoch, den 6. Dezember 2023, am Sendersitz in Straßburg zusammengekommene Mitgliederversammlung von ARTE GEIE hat Heike Hempel, Leiterin der ZDF Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, zur neuen Vizepräsidentin des Vorstands von ARTE GEIE ernannt. Ihr Mandat beginnt am 1. Januar 2024 und endet am 31. Dezember 2024. In dieser Funktion folgt sie auf Peter Weber, Justiziar des ZDF, der das Amt zum Jahresende niederlegen wird.Peter Weber: "Für das in mich gesetzte Vertrauen in den letzten Jahren darf ich mich ganz herzlich bedanken. Während meiner dreijährigen Amtszeit als Vizepräsident und Mitglied des Vorstandes von ARTE GEIE hatte ich das Privileg, im Herzen eines in der europäischen Medienlandschaft einzigartigen Senders zu wirken. ARTE als deutsch-französisches Freundschaftsprojekt mit wachsender europäischer Ausrichtung ist gerade in diesen Zeiten ein besonders wertvolles Angebot."Heike Hempel ist bereits seit Anfang 2021 Mitglied der Mitgliederversammlung von ARTE GEIE und vertritt die deutsche Seite von ARTE in verschiedenen Gremien. Sie blickt zurück auf über 25 Jahre Erfahrung in der Medienbranche. Seit 2008 verantwortet sie als Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II erfolgreiche Primetime- und Mediatheks-Serien. Von 2018 bis 2022 fungierte sie als stellvertretende Programmdirektorin des ZDF und war vorher bereits Leiterin der ZDF-Redaktion "Das kleine Fernsehspiel"."Es ist für mich eine große Ehre", so Heike Hempel, "ab Januar Vizepräsidentin dieses einzigartigen Senders zu sein. Gerade heute brauchen wir ARTE, dessen Symbolwirkung politisch und gesellschaftlich nach vorne weist - und dessen Programmangebot immer wieder neu definiert, was öffentlich-rechtliches Fernsehen zu leisten vermag."Bruno Patino, Präsident des Vorstands von ARTE GEIE, hat sich zum Abschied bei Peter Weber für die konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit bedankt: "Es war mir eine große Freude, den Sender im deutsch-französischen Tandem mit Peter Weber zu leiten. Mit seiner großen fachlichen Kompetenz, seinem Pragmatismus und seiner Leidenschaft für ARTE hat er einen großen Teil zur Entwicklung des Senders in den letzten Jahren beigetragen."Der Vorstand von ARTE GEIE setzt sich aus vier Mitgliedern zusammen, ab dem 1. Januar 2024 gehören ihm an: Präsident Bruno Patino und Vizepräsidentin Heike Hempel, Programmdirektorin Ingrid Libercier sowie Verwaltungsdirektorin Marysabelle Cote.Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE tritt vier Mal im Jahr zusammen. Sie entscheidet über Grundsatzfragen des Senders, verabschiedet den Wirtschaftsplan und ernennt die Vorstandsmitglieder sowie die leitenden Angestellten von ARTE GEIE. Sie besteht aus sechs deutschen und sechs französischen Vertreterinnen und Vertretern. Ebenfalls vertreten sind mit beratender Stimme die europäischen Partnersender und Institutionen ORF, YLE, CT, SSR SRG, RAI Com, der Film Fund Luxembourg, RTBF, RTÉ, RTVE, LRT und LTV.Derzeitige französische Vertreterinnen und Vertreter:Nicolas SEYDOUX, Vorsitzender des Aufsichtsrates von GAUMONT, Vizepräsident der Mitgliederversammlung von ARTE GEIE und stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates von ARTE FranceAnne DURUPTY, Beraterin des Präsidiums von ARTE France und Mitglied des Exekutivkomitees von ARTE FranceFlorence PHILBERT, Generaldirektorin für Medien und Kulturindustrie (DGMIC) im französischen KulturministeriumCharles SARRAZIN, Direktor für Beteiligungen "Dienstleistungen und Finanzen" bei der französischen Agentur für Staatsbeteiligungen APE im französischen Wirtschafts- und Finanzministerium, Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE FranceJean-Dominique GIULIANI, Präsident der Stiftung Robert Schuman und Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE FranceThomas SERVAL, Präsident von Baracoda und Mitglied des Aufsichtsrates von ARTE FranceDerzeitige deutsche Vertreterinnen und Vertreter:Tom BUHROW, Intendant des WDR, Präsident der Mitgliederversammlung von ARTE GEIEProf. Dr. Kai GNIFFKE, Intendant des SWR, Vorsitzender der ARD, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von ARTE Deutschland TV GmbHMartin GRASMÜCK, Intendant des SRDr. Norbert HIMMLER, Intendant des ZDF, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von ARTE Deutschland TV GmbHHeike HEMPEL, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie IIDr. Frank-Dieter FREILING, Leiter der Hauptabteilung Internationale Angelegenheiten des ZDFPressekontakt:Claude-Anne Savin| claude.savin@arte.tv | T +33 90 14 21 45Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056872/100914230