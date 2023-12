Während Tesla mit dem Hochlauf seines Cybertrucks zu kämpfen hat, kamen die Preissenkungen bei BYD nicht gut an. JPMorgan reduzierte das Ziel von 310 auf 270 HKD. Dennoch ist die Aktie einen Blick wert. Aktuell kommt Tesla auf einen Börsenwert von 740 Mrd. $. Das steht gegen eine Umsatzerwartung per 2024 von 114 Mrd. $ und eine Gewinnschätzung um 8,7 Mrd. $. Auf der anderen Seite zeigte BYD zuletzt eine schwache Kursentwicklung aufgrund von Preissenkungen pro Fahrzeug von rd. 10.000 Yuan (ca. 1.300 €), was aber auf der Kostenseite - besonders bei den Batterien - weitgehend kompensiert werden kann. BYD kommt aktuell auf rd. 87 Mrd. $ Börsenwert und geschätzt 112 Mrd. $ Umsatz für 2024 bei 7,1 Mrd. $ Gewinn. Mithin fahren beide hinsichtlich Umsatzes, Volumina und Gewinn auf Augenhöhe. Nur: Die Marktkapitalisierung von Tesla entspricht der 8,6-fachen von BYD. Eine Aufholjagd wäre damit gerechtfertigt. Das Problem sind jedoch permanente ausländische Kapitalabflüsse von Chinas Börsen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 49.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Atempause an den Aktienmärkten zeichnet sich ab- GERRESHEIMER: Teil II der Story- CROPENERGIES kaufen?- Unter der Lupe: Hidden Champions des US-AktienmarktsBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info