Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada gab heute um 16:00 Uhr ihre jüngste geldpolitische Entscheidung bekannt, so die Experten von XTB.Es sei erwartet worden, dass die Bank die Zinssätze beibehalte, wobei der Leitzins bei der dritten Sitzung in Folge bei 5,00% bleiben werde. Da weder die Ökonomen noch die Geldmärkte eine Chance auf eine Änderung des Zinsniveaus gesehen hätten, habe sich die Aufmerksamkeit ganz auf die Vorhersage und die Erwartungen für 2024 konzentriert. ...

