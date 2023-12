Berlin (ots) -Heute, am 6. Dezember, feiert Marius Müller-Westernhagen seinen 75. Geburtstag.In einem sehr persönlichen Gespräch auf rbb88.8, der Berliner Landeswelle vom rbb, sprach der Musiker über seine lange, erfolgreiche Musik-Karriere, gab Fitness-Tipps fürs Alter, wie zum Beispiel Kardio- und Krafttraining und blickte kritisch auf die Verlockungen des Erfolgs. Westernhagen sagte dazu:"Die Leute sind vielleicht daran interessiert, dass Du jemand bist, der ein gewisses Talent hat, oder der ein Produkt verkaufen kann, aber wirklich interessiert an Dir sind sie nicht. Und Du musst versuchen, diese Distanz immer zu behalten. Und das ist meine größte Errungenschaft: ich bin weder Alkoholiker noch drogensüchtig noch - glaube ich - ein komplettes Arschloch."Auf das Jahr 2024 und die anstehenden Konzerte blickt der Musiker voller Vorfreude:"Natürlich hat man Respekt vor großen Auftritten, aber ich bin schon lange dabei, mich vorzubereiten, und wenn ich mir anschaue, was Herr Jagger noch so macht, dann will ich auch wieder spielen und die Freude ist zurück."Außerdem habe er nicht das Gefühl, dass er noch was beweisen müsse. Das sei mit 75 nicht mehr so wichtig und auch Blödsinn, so Westernhagen.Zu hören ist das Interview im Rahmen der rbb88.8-Sendung am 6. Dezember ab 19 Uhr unter folgendem Link https://www.rbb888.de/Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgMit freundlichen GrüßenRundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5666410