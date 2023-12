Calw (ots) -Zum fünften Mal wurde Börlind mit den Marken ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty und DADO SENS DERMACOSMETICS mit dem GREEN BRAND Award ausgezeichnet. Dieses Gütesiegel bestätigt die Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit und bestärkt deren Nachhaltigkeits-Strategie "MISSION 2025".Die internationale GREEN BRANDS Organisation zeichnet ökologisch nachhaltige Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen aus und verleiht in Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen das GREEN BRANDS-Gütesiegel. Dazu wird ein dreistufiges - weltweit einzigartiges Verfahren - zur Prüfung eingesetzt. Die Nominierung, Validierung und Entscheidung wird durch eine hochrangige, unabhängige Jury vorgenommen.Der schonende Umgang mit Ressourcen ist bei BÖRLIND gelebtes Prinzip. Jedes Produkt entsteht mit einem Höchstmaß an ökologischer und sozialer Verantwortung. Durch den gezielten Einkauf pflanzlicher Rohstoffe werden zahlreiche Fair-Trade-Projekte mit ökologischen Anbaumethoden sowie Umweltprojekte unterstützt. Das weltweite Engagement beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Rohstoffgewinnung. Ebenso werden Bildungsprojekte und andere karitative Programme unterstützt. Das Unternehmen leistet einen Beitrag für Mensch und Umwelt, der dazu beitragen soll, auch kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.Schon seit Jahren erfüllt die BÖRLIND GmbH den Nachhaltigkeitsstandard "Certified Sustainable Economics". Sämtliche Produkte der Marken ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty und DADO SENS DERMACOSMETICS tragen das CSE-Siegel. Es steht für eine verantwortliche ökologische, sozial integrierte und qualitätsorientierte Unternehmensführung. Die Einhaltung der strengen CSE-Richtlinien trugen abermals zur positiven Bewertung durch die GREEN BRANDS Organisation bei.Auf der Website https://www.boerlind.com/de-de/nachhaltigkeit informiert das Unternehmen ausführlich über sein Engagement.Über ANNEMARIE BÖRLIND:Das im Schwarzwald ansässige und produzierende Familienunternehmen Börlind wurde 1959 gegründet. Mittlerweile wird das Unternehmen von den Geschwistern Nicolas und Alicia Lindner, der dritten Generation, geführt. Börlind hat Nachhaltigkeit seit jeher fest in der Unternehmensphilosophie verankert und zählt zudem zu den führenden Naturkosmetikherstellern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:Börlind GmbH+49 (0) 7051 6000-971presse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055418/100914234