"Nun sind sie halt da, die Allzeithochs" C r a c k In der letzten Woche kündigten wir die Allzeithochs noch an, nun haben wir sie gesehen. Doch der Reihe nach. Was viele überraschen wird, Gold, das vermeintlich "tote Kapital", bescherte den deutschen Anlegern in den letzten fast 25 Jahren einen größeren Zugewinn als DAX-Aktien. Seit 1999 erreichte es eine jährliche Rendite von +8,6%, während DAX-Aktien nur +4,9 % pro Jahr gewannen. Selbst der US-Leitindex S&P 500 musste sich im Vergleichszeitraum ...

