München (ots) -Sportler, Sänger, Spaßmacher und Schauspiel-Stars sind in der kommenden Woche bei "Wer weiß denn sowas?" zu Gast. Natürlich stehen den Prominenten die Rate-Stars Bernhard Hoëcker und Elton zur Seite, wenn Moderator Kai Pflaume praktische Recycling-Fragen wie diese stellt:Können die Deckel von Weißglasbehältern beim Entsorgen mit in den entsprechenden Altglas-Container gegeben werden?a) Ja, Sortieranlagen können die Deckel herausfiltern.b) Nein, die Deckel verfärben das Glas und machen es unbrauchbar.c) Nur, wenn es sich um Plastikschraubverschlüsse handelt.Folgende promienten Paarungen erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Comedy-Duell: Olaf Schubert, der "Godfather of sächsisch Comedy", lädt seit 2019 die lustigsten Comedians in seine MDR-Show "Olafs Klub" ein. Eine Kollegin, die dort auch schon zu Gast war, ist die Stand-up-Comedienne Negah Amiri. Sie wurde 2023 als "Beste Newcomerin" mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet.· Sänger-Duell: Der international gefeierte Opern-Star Klaus Florian Vogt ist einer der herausragenden Wagner-Tenöre der Gegenwart. Er stand im Sommer in Bayreuth als "Tannhäuser" auf der Bühne. Im Quiz-Sängerwettstreit tritt er gegen den Bariton Michael Volle an, der als fliegender Holländer bei den diesjährigen Wagner-Festspielen ebenfalls von Kritik und Publikum bejubelt wurde.· Ku'damm-Duell: Bereits seit drei Staffeln verfolgen die TV-Zuschauer die Geschicke der Berliner "Tanzschule Schöllack", die mit "Ku'damm 56" begannen. Ob "Caterina Schöllack", gespielt von Claudia Michelsen, und Sonja Gerhardt, die ihre Tochter "Monika" spielt, verraten, wann die Schöllack-Frauen in die 70er Jahre tanzen?· Komiker-Duell: "Schöne Sonndaach!", wünscht Martin "Maddin" Schneider in seinem gleichnamigen Bühnenprogramm, mit dem er derzeit auf Tour ist. Mit seinem Spaß-Kollegen Bodo Bach, der in seinem Programm "Das Guteste aus 20 Jahren" verspricht, duelliert er sich beim lustigen Wettraten.· Sport-Duell: Sie sind Weltmeister! Die Berliner Spieler Johannes Thiemann und Niels Giffey dribbelten sich in Asien mit der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft zum WM-Sieg 2023. Nun kämpfen beide gegeneinander um die Quiz-Meisterschaft.Der Überblick:Montag, 11. Dezember Olaf Schubert / Negah AmiriDienstag, 12. Dezember Klaus Florian Vogt / Michael VolleMittwoch, 13. Dezember Claudia Michelsen / Sonja GerhardtDonnerstag, 14. Dezember Martin Schneider / Bodo BachFreitag, 15. Dezember Johannes Thiemann / Niels GiffeyHätten Sie gewusst, dass ...die Deckel von Weißglasbehältern beim Entsorgen mit in den entsprechenden Altglas-Container gegeben werden, weil Sortieranlagen die Deckel herausfiltern können?