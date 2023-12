Der Dialyse-Spezialist Fresenius Medical Care (FMC) ist in den USA Opfer einer Cyberattacke geworden. Laut einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC haben Hacker bei der Tochter Cardiovascular Consultants sensible Daten von Patienten und Mitarbeiten entwendet. Die Aktie ist daraufhin unter Druck geraten.Der Hackerangriff wurde bereits im September verübt und am heutigen Mittwoch durch einen Bericht des Unternehmens an die SEC öffentlich bekannt. Beim Herzspezialisten Cardiovascular Consultants ...

Den vollständigen Artikel lesen ...