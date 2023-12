© Foto: picture alliance / NurPhoto | Artur Widak



Mit einem Plus von über fünf Prozent steht die Aktie von Volkswagen heute bei der Performance an der DAX-Spitze. Was ist der Grund?Die VW-Aktie ist am Mittwoch in der Spitze um 5,20 Prozent gestiegen und hat damit ihre 100-Tage-Linie überquert. Es gab leicht positive Nachrichten zum Thema Xinjiang: Die von Volkswagen beauftragten Prüfer fanden nach eigenen Angaben keine Anzeichen von Zwangsarbeit oder andere Verstöße gegen Menschenrechte im umstrittenen Werk in der chinesischen Provinz. Harald Hendrikse, Analyst bei der Citigroup, sieht Anzeichen für eine positive Trendwende bei VW. Er merkt an, dass die Aktien der Autobranche und des DAX seit dem Sommer 2022, als der Indexanbieter MSCI …