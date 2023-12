© Foto: Deutsche Bank



Im wO-TV-Interview äußert sich Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, optimistisch über die Performance der Kapitalmärkte im Jahr 2024."Wir glauben, dass es eine positive Rendite geben wird im kommenden Jahr", sagt Stephan. Einerseits sollten die Unternehmensgewinne zwar etwas niedriger als von Analysten prognostiziert sein, aber immer noch im positiven Bereich liegen. Andererseits erwartet er, dass die Zinsen ab Sommer 2024 deutlich von den Notenbanken zurückgenommen werden, was ein positives Umfeld für Aktien schaffen werde. Bezüglich des globalen Wirtschaftswachstums äußert sich der Experte jedoch weniger optimistisch: "Europa wird nicht so richtig durchstarten", was …