(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.12.2023 - Die Technologiewerte zeigen sich am Mittwoch überwiegend fest. TecDAX und NASDAQ tendieren im Plus. Gesucht waren im deutschen Handel Aixtron und Varta. Der DAX stieg um 0,8 Prozent auf 16.656 Punkte, wobei Porsche, BASF und Infineon zulegten. Merck, Deutsche Börse und Zalando gaben nach. Der MDAX stieg um 0,9 Prozent auf 26.737 Zähler. Der TecDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...