The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.12.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2023



ISIN Name

CA03078N1006 AMERIWEST LITHIUM NEW

CA05156E4076 AURELIUS MNLS INC.

CA12482U1057 CBD GLOBAL SCIENCES INC.

CA3927051092 GREEN BLOCK MINING CORP.

DE000A19MDV0 METALC.GROUP 17/23

FR0014009ON9 EUREKING PFD B EO -,01

KYG8196J1085 SINIC HLDGS (GROUP)CO.LTD

LU0138821268 JHH-JHH PAN EUR.EQU. A2 A

US56086K1043 MAJOREL GRP LUX. ADR/1/2

US69269L1044 OZON HOLDINGS (SP.ADS)/1

US70387R1068 PAVMED INC DL-,001

US95790D2045 WESTRN ASS.MORT.CA.NEW

US98423B1089 XOS INC. A DL-,0001

