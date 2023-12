DJ PTA-Adhoc: Commertunity AG: Bestellung zum Vorstand, Annahme Amtsniederlegungen und Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/06.12.2023/19:55) - Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

Commertunity AG

Hamburg, 6. Dezember 2023 - Bestellung von Unternehmer Sebastian Stietzel zum Vorstand, Annahme der Amtsniederlegungen der Vorstandsmitglieder durch den Aufsichtsrat sowie Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Umsetzung der Neuausrichtung der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat der Commertunity AG hat heute den Beteiligungsunternehmer Herrn Sebastian Stietzel mit sofortiger Wirkung für drei Jahre zum Vorstand der Gesellschaft bestellt.

Herr Sebastian Stietzel tritt als Alleinvorstand die Nachfolge der beiden Vorstandsmitgliedern Bastian Huse und Philipp Fliegner an, deren Amtsniederlegungen der Aufsichtsrat am heutigen Tage angenommen hat.

Im Zusammenhang mit der geplanten Neuausrichtung der Gesellschaft wird der neue Vorstand Sebastian Stietzel zeitnah eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, auf welcher insbesondere der Unternehmensgegenstand, Firma und Sitz der Gesellschaft geändert werden sollen.

Über die Commertunity AG

Die Commertunity AG bietet Unternehmen ein optimales Geschäftsumfeld für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung ihres Kerngeschäftes. Als Teil der Gruppe können Synergien schneller und effizienter gehoben werden. Ziel ist es, durch den Aufbau einer vertikalen Organisationsstruktur den Beteiligungen Dienstleistungen in klassischen Querschnittsfunktionen anzubieten.

Aussender: Commertunity AG Adresse: Kapstadtring 7, 22297 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Bastian Huse Tel.: +49 40 - 822175050 E-Mail: hello@commertunity.com Website: www.commertunity.com

ISIN(s): DE000A3DKE67 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

