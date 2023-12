"Mit dem Erfolg kommt der Neid", sagt der Volksmund - und so war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich nach dem starken Preisanstieg des Bitcoin in den letzten Wochen und Monaten auch die Kritiker der Digitalwährung wieder zu Wort melden. Am Mittwoch hatte JPMorgan-CEO Jamie Dimon wieder einmal einen großen Auftritt."Ich war schon immer ein großer Gegner von Kryptowährungen, Bitcoin, und so weiter", sagte der JPMorgan-Boss auf eine Frage von Senatorin Elizabeth Warren während einer Anhörung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...