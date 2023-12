NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im späten US-Devisenhandel weiter an Boden verloren. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,0770 Dollar auf dem niedrigsten Stand seit gut drei Wochen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0778 (Dienstag: 1,0817) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9278 (0,9244) Euro gekostet.

Daten vom US-Arbeitsmarkt im November blieben hinter den Erwartungen zurück, das kam dem Euro aber nur vorübergehend zugute. Auftragsdaten aus der Industrie in Deutschland waren am Morgen schwach ausgefallen und hatten den Euro belastet./bek/ngu