FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEALWELL AI CL.A SUB.VTG 6H90 CA42249X1006
AB/FROM ONWARDS 06.12.2023 21:24 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEALWELL AI CL.A SUB.VTG 6H90 CA42249X1006
AB/FROM ONWARDS 06.12.2023 21:24 CET