ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Neue eigene Markterhebungen untermauerten seine Einschätzung, dass die Nachfrage nach iPhones lauwarm sei, schrieb Analyst David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Lasse man China außen vor, so nähere sich das durchschnittliche Lebensalter eines iPhone mittlerweile der Marke von zwei Jahren./bek/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 19:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 19:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken