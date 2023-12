Die Stimmung an den US-Börsen war auch zur Wochenmitte gedämpft. Zwar markierte der Dow Jones Industrial zunächst noch ein weiteres Hoch seit Anfang 2022, anschließend gab der Leitindex die Gewinne aber wieder ab. Nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen verbuchte er damit nun bereits den dritten Verlusttag in Folge.Der Dow schloss am Mittwoch 0,19 Prozent niedriger bei 36.054,43 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,39 Prozent auf 4.549,34 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 ...

