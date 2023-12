DJ PTA-CMS: capsensixx AG: Beendigung Aktienrückkaufprogramm

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Frankfurt am Main (pta/06.12.2023/23:00) - Mit Bekanntgabe vom 16.11.2023 hatte die CAPSENSIXX AG den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 100.000 Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 15,40 je CAPSENSIXX-Stückaktie bekannt gegeben. Die Angebotsunterlage wurde im Bundesanzeiger ( https://www.bundesanzeiger.de ) sowie auf der Internetseite der Gesellschaft ( https://www.capsensixx.de ) unter "Investor Relations" veröffentlicht.

Die CAPSENSIXX AG hat im Rahmen des Aktienrückkaufs 100.000 Aktien der CAPSENSIXX AG erworben. Die Annahmeerklärungen wurden mit einer Quote von 3,57 % berücksichtigt.

