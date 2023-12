EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Folgeauftrag umfasst ein Volumen von ca. USD 3,4 Mio.

Neuer US-Standort markiert nächsten wichtigen Schritt der SFC-Expansionsstrategie

Standortwahl in Salt Lake City erfolgte in logischer Konsequenz der Nähe zum Kunden LVT Brunnthal/München, Deutschland, 7. Dezember 2023 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE, ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen weiteren Folgeauftrag von LiveView Technologies (LVT) erhalten. LVT - ein führender Anbieter von Sicherheits- und Überwachungslösungen in den USA - setzt erneut auf die bewährte EFOY Pro Brennstoffzellentechnologie für den Einsatz in mobiler Überwachungstechnik. Der Auftragswert beläuft sich auf rund USD 3,4 Mio. und wird in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 umsatz- und ergebniswirksam. Gleichzeitig baut SFC, wie bereits zum Kapitalmarkttag 2023 angekündigt, seine globale Präsenz weiter aus und wird in der Nähe seines größten US-Kunden LVT einen Standort in Salt Lake City, im US-Bundeststaat Utah, eröffnen. Die neue Präsenz von SFC in den USA dient als erster Vertriebs-, Service- und Logistik-Hub für den US-Markt, ermöglicht eine direkte Betreuung des größten US-Kunden von SFC und bietet dabei angemessene Kostenstrukturen sowie eine ausgezeichnete Infrastruktur. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Wir sind erfreut, unsere Präsenz in den USA mit einem ersten Standort in Salt Lake City bekannt zu geben. Seit 2021 vertraut unser Kunde LVT auf die zuverlässige EFOY Pro Brennstoffzellentechnologie von SFC Energy für den Einsatz in mobiler Überwachungstechnik. Die Entscheidung für Salt Lake City als US-Standort erfolgte zum einen in logischer Konsequenz der Nähe zu unserem geschätzten Kunden und zum anderen aufgrund der ausgezeichneten logistischen Anbindung und attraktiven Kostenstrukturen. Der weitere Ausbau unseres US-Geschäfts ist ein Kernelement unserer Wachstumsstrategie und trägt dem schnell steigenden Bedarf an nachhaltiger Energieversorgung Rechnung." "Die EFOY Brennstoffzellentechnologie von SFC Energy stellt die ideale Lösung dar, um herkömmliche Diesel-Generatoren zu ersetzen. Durch ihre dauerhafte und effiziente Stromerzeugung, ihre umweltfreundliche Funktionsweise und die Möglichkeit der autarken Energieversorgung in Gebieten ohne Zugang zum konventionellen Stromnetz tragen die Brennstoffzellen maßgeblich zum Erfolg der mobilen Überwachungssysteme von LVT bei. Damit leisten LVT und SFC gemeinsam einen bedeutenden Beitrag im Race-to-Zero und zur Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft. Der neue Standort von SFC in unserer Nähe unterstreicht das Engagement für eine wachsende und starke Partnerschaft", sagt David Studdert, Chief Business Development Officer bei LiveView Technologies. Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com . Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien, Indien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). SFC Energy IR und Presse Kontakt:

