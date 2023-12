News von Trading-Treff.de Ein Ausbau der Allzeithochs im DAX setzt das Momentum fort, während die Wall Street nach ADP-Daten fällt. Tradingideen Donnerstag 07.12.2023 Bisher kein Halten im DAX Vor genau einer Woche konnte sich der DAX mit einem neuen Impuls der Oberseite in Richtung Allzeithoch aufschwingen. Der daraus entstandene Trend war in der Morgenanalyse vom 04.12.2023 entsprechend skizziert (Rückblick): Dies wurde mit neuen Allzeithochs am ...

