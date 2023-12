DJ PTA-Adhoc: AEW Energie AG: AEW und HKG bauen ihre Position als Energie-General- und Totalunternehmen aus

Aarau (pta/07.12.2023/07:30) - Die AEW Energie AG beteiligt sich zu 50% an der GA-Werkstatt.ch AG, einer Tochtergesellschaft der Herzog Kull Group Holding AG in Aarau. Beide Parteien sehen durch die energiewirtschaftlichen Entwicklungen einen erhöhten Bedarf im Bereich Gebäudemanagement bei Geschäftsliegenschaften und streben mit einem ganzheitlichen Ansatz die projektleitende Rolle des Energie-Generalunternehmens bzw. Totalunternehmens an. Die engere Zusammenarbeit ermöglicht es, landesweit integrierte Energielösungen anzubieten.

Die AEW Energie AG (AEW) und die Herzog Kull Group Holding AG (HKG) sehen durch die energiewirtschaftlichen (regulatorischen, technischen und betriebswirtschaftlichen) Entwicklungen und der damit fortschreitenden Dezentralisierung sowie Digitalisierung einen erhöhten Bedarf im Bereich Gebäudemanagement (Automation und Bewirtschaftung) bei Geschäftskunden respektive -liegenschaften. Beide Firmen sind davon überzeugt, dass ein Gebäude zunehmend ein relevantes Element (als Verbraucher, Produzent und Speicher) im künftigen Energiesystem sein wird. Dabei werden neue Anforderungen an den Gebäudepark gestellt und es entstehen innovative Geschäftsfelder. Für Besitzer bzw. Betreiber von Liegenschaftsportfolios werden sich die Bedürfnisse an Kostenstabilität, Werterhaltung/-steigerung und nach einem kompetenten Umsetzungspartner (alles aus einer Hand) akzentuieren.

Die AEW und die HKG verfolgen das Ziel, die GA-Werkstatt.ch AG (GAW) gemeinsam zu einem der landesweit führenden Anbieter von ganzheitlichen Energielösungen im Bereich Gebäudemanagement für Geschäftskunden mit entsprechenden Liegenschaftsportfolios zu entwickeln. Die GAW soll künftig die Funktion eines Energie-Generalunternehmens bzw. Totalunternehmens übernehmen. Hierzu wollen die beiden Firmen ihre Kompetenzen ergänzen und gemeinsam weiterentwickeln sowie die GAW künftig als gesellschaftsrechtliches Joint Venture strategisch ausrichten und führen. Beide Firmen sind überzeugt, die Herausforderungen der Energiestrategie 2050 dadurch noch gezielter angehen zu können.

Die HKG erlangt durch die Partnerschaft mit der AEW wichtiges Know-how in der Planung von Mittel- und Hochspannungsanlagen. Die Zusammenarbeit ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf Gebäude und Netze, auf allen Handlungsfeldern in der Zielnetzplanung. Dabei werden modernste Berechnungs- und Simulationstools für die Systemauslastung und Sicherheitsbeurteilung der Schutzbedingungen eingesetzt. Die AEW erweitert mit der Beteiligung an der GAW ihr Portfolio mit netz- und energienahen Dienstleistungen um den Bereich Gebäudetechnik und baut damit ihre Position als Anbieterin für integrierte Energiedienstleistungen für ihre Kunden aus. Sie ergänzt dieses Joint Venture zudem optimal mit ihrer Digitalisierungskompetenz über ihre Beteiligungsgesellschaft Virtual Global Trading AG.

Die AEW beteiligt sich zu 50% an der GAW. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Herzog Kull Group Holding AG Aarau

AEW Energie AG Aarau

Weitere Auskünfte: Marc Ritter, CEO der AEW Energie AG, T +41 62 834 21 11 René Herzog, Verwaltungsratspräsident der Herzog Kull Group Holding AG, T +41 58 360 61 40

Zielnetzplanung Unter Zielnetzplanung versteht man einen zentralen Geschäftsprozess der Netzbetreiber. Mit der Zielnetzplanung kann die Energiestrategie 2050 quantifiziert und die Auswirkungen der verschiedenen Einflüsse durch Szenarien analysiert werden. Ziel dabei ist stets, den Netzbetrieb effizient und sicher bei gleichen oder weniger Aufwendungen und Investitionen zu gewährleisten.

AEW Energie AG Die AEW Energie AG ist ein selbstständiges Unternehmen des Kantons Aargau. Mit der sicheren und klimafreundlichen Energieversorgung leistet die AEW einen wesentlichen Beitrag zur Standortattraktivität und zur Lebensqualität in der Region. Sie strebt Klimaneutralität (Netto-Null) bis spätestens 2040 an. Als integrierter Energiedienstleister engagiert sich die AEW mit der Produktion von Strom und Wärme/Kälte sowie als führende Netzbetreiberin und Lieferantin für ihre Kunden. Für die Stromproduktion fokussiert die AEW auf Wasserkraft sowie Solar- und Windenergie. Zudem erbringt sie Dienstleistungen in netz- und energienahen Bereichen sowie in der Telekommunikation.

Weitere Informationen und Downloads finden Sie unter http://www.aew.ch.

Herzog Kull Group Holding AG Die HKG wurde 1978 gegründet und hat sich in dieser Zeit zu einem der führenden und landesweiten Anbieter in den Bereichen Elektroengineering, Gebäudeautomation, Sicherheits- und Brandschutzplanung sowie Energieberatung für Gebäude jeglicher Art und Nutzung entwickelt. Mit ihren Kernkompetenzen gestaltet HKG die Gebäudetechnik von morgen - qualitätsbewusst, energieeffizient und wirtschaftlich - dies stets als fairer und zuverlässiger Partner mit ihren rund 200 Mitarbeitenden an über 10 Standorten in der Schweiz.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hkg.ch

GA-Werkstatt.ch AG Die GAW wurde per 1. Juli 2022 aus der HKG Consulting AG und Teilbereichen der ganzen HKG Gruppe gegründet und bietet die Durchführung von Engineering- und Beratungsleistungen aller Art im Bereich Gebäudeautomation an.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ga-werkstatt.ch

