EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Personalie

Jalin Ketter wird CEO von PVA TePla



07.12.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Jalin Ketter wird CEO von PVA TePla Aufsichtsrat würdigt ihre Expertise und Führungskompetenz

CEO-Vertrag läuft bis Mitte 2028

Aufsichtsrat überträgt Jalin Ketter damit langfristig die Führungsverantwortung für PVA TePla Wettenberg, 7. Dezember 2023. Jalin Ketter übernimmt zum 1. Januar 2024 den Vorstandsvorsitz der PVA TePla AG. Mit dieser Ernennung würdigt der Aufsichtsrat die Arbeit, mit der sie die Weiterentwicklung des Technologieanbieters für Hightech-Anlagen in den vergangenen Jahren als CFO und insbesondere in den letzten sechs Monaten als Sprecherin des Vorstands vorangetrieben hat. Die 38-Jährige überzeugte in dieser Zeit sowohl mit ihrer technologischen Expertise als auch mit ihrer Führungsstärke. Die Laufzeit ihres Vertrags bleibt unverändert. Damit vertraut der Aufsichtsrat Jalin Ketter langfristig die Führungsverantwortung für PVA TePla an. Sie wird die CEO-Position zusätzlich zu ihren Aufgaben als CFO ausfüllen. "Meine Ziele sind klar gesetzt: Gemeinsam mit unserem exzellenten Team werde ich den profitablen Wachstumskurs von PVA TePla vorantreiben und unsere Marktposition als führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Material Solutions und Metrologie weiter ausbauen", sagt Jalin Ketter, Sprecherin des Vorstands und designierte CEO. "Die Entscheidung, Jalin Ketter zur CEO zu ernennen, würdigt nicht nur ihre beeindruckende Expertise und Führungskompetenz, sondern auch ihre langjährige und wertvolle Arbeit für PVA TePla", erklärt Alexander von Witzleben, Aufsichtsratsvorsitzender von PVA TePla. "In den vergangenen Jahren hat sie maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Wir sind überzeugt, dass sie unsere Organisation langfristig mit Weitsicht und Entschlossenheit in die Zukunft führen wird. Dieser Schritt unterstreicht unser Vertrauen in Jalin Ketter, das Führungsteam und unsere gemeinsame Vision." Der Aufsichtsrat hatte Jalin Ketter im Zuge der Neuaufstellung der Führungsspitze der Gruppe im vergangenen Juli bereits zur Sprecherin des Vorstands ernannt. Seither führt sie PVA TePla in dieser Funktion gemeinsam mit COO Oliver Höfer. Zum 1. Januar 2024 überträgt das Aufsichtsgremium ihr nun zusätzlich zu ihren Aufgaben als Finanzvorständin die volle Vorstandsverantwortung. Dafür wurde der Finanzbereich zuvor bereits durch Elke Kleemann als Head of Finance verstärkt. Jalin Ketters Vertrag, der Mitte des vergangenen Jahres verlängert wurde, läuft mindestens bis zum 30. Juni 2028. Damit übernimmt die 38-Jährige langfristig die Spitzenposition in der Führung des Technologieunternehmens. Am 16. Mai 2024 wird am Hauptsitz der PVA TePla in Gießen ein Capital Market Day durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit besteht die Möglichkeit, sich neben der Strategie des Unternehmens eingehend mit den verschiedenen Produktlinien und deren Einsatzbereiche in den Märkten vertraut zu machen. Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

PVA TePla AG

Tel: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com



07.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com