Der DAX hat am Mittwoch erneut kräftig Gas gegeben und bei 16.727,07 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Bis zum Handelsende musste er zwar noch ein paar Federn lassen, er schloss letztendlich aber mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 16.656,44 Punkten auf hohem Niveau. Am heutigen Donnerstag könnte eine Verschnaufpause folgen. Der Broker IG taxiert den DAX gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 16.614 Punkte.Auf der Terminseite ist es auch am Donnerstag recht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...