Die Aktie der ABO Wind (WKN: 576002) verliert immer mehr an Wert, aktuell notiert sie um die 40 €. Seit dem Allzeithoch im Februar bei rund 95 € hat sich der Kurs mehr als halbiert. Anleger fragen sich zu Recht, ob hier eine Besserung in Sicht ist. ABO Wind vorgestellt Die ABO Wind AG plant, errichtet und betreut Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher und Wasserstoffprojekte. Dabei übernimmt sie die Führung in der gesamten Wertschöpfungskette. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...