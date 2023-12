Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf der Überholspur. Nach dem Erreichen eines neuen Rekordhochs am Dienstag ging es auch am Mittwoch weiter aufwärts. Das größte deutsche Börsenbarometer legte mehr als 120 Punkte zu und ging +0,75% höher mit 16.656 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street agierten die Anleger wie schon in den Tagen zuvor zurückhaltend. Die deutschen Standardwerte eröffneten den Handel auf einem neuen Rekordhoch und machten damit früh ...

Den vollständigen Artikel lesen ...