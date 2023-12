The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2023ISIN NameDE000DK0JQ74 DEKA MTN SERIE 7573DE000DW6C0K3 DZ BANK IS.A1941DE000DDA0PY8 DZ BANK IS.A1079 VARDE000HSH4M57 HCOB ZSXL12 13/23DE000SLB3271 LDSBK.SAAR OPF A327XS1918887156 BCO DE SABADELL 18/28 MTNUS00164VAD55 AMC NETWORKS 16/24CH0409938120 MUENCH.HYP.BK.IS.1786SFDE000DK0JQ82 DEKA MTN SERIE 7574US50048U2015 KONGSBERG GRUPPEN ADR/1/2USA0400QAD90 AMS-OSRAM 20/25 REGSJE00BNNMKT29 SERINUS ENERGYPLCUS00254EMX75 SVENSK EXPOR 19/23 MTN