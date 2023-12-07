The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.12.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2023
ISIN Name
DE000DK0JQ74 DEKA MTN SERIE 7573
DE000DW6C0K3 DZ BANK IS.A1941
DE000DDA0PY8 DZ BANK IS.A1079 VAR
DE000HSH4M57 HCOB ZSXL12 13/23
DE000SLB3271 LDSBK.SAAR OPF A327
XS1918887156 BCO DE SABADELL 18/28 MTN
US00164VAD55 AMC NETWORKS 16/24
CH0409938120 MUENCH.HYP.BK.IS.1786SF
DE000DK0JQ82 DEKA MTN SERIE 7574
US50048U2015 KONGSBERG GRUPPEN ADR/1/2
USA0400QAD90 AMS-OSRAM 20/25 REGS
JE00BNNMKT29 SERINUS ENERGYPLC
US00254EMX75 SVENSK EXPOR 19/23 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2023
ISIN Name
DE000DK0JQ74 DEKA MTN SERIE 7573
DE000DW6C0K3 DZ BANK IS.A1941
DE000DDA0PY8 DZ BANK IS.A1079 VAR
DE000HSH4M57 HCOB ZSXL12 13/23
DE000SLB3271 LDSBK.SAAR OPF A327
XS1918887156 BCO DE SABADELL 18/28 MTN
US00164VAD55 AMC NETWORKS 16/24
CH0409938120 MUENCH.HYP.BK.IS.1786SF
DE000DK0JQ82 DEKA MTN SERIE 7574
US50048U2015 KONGSBERG GRUPPEN ADR/1/2
USA0400QAD90 AMS-OSRAM 20/25 REGS
JE00BNNMKT29 SERINUS ENERGYPLC
US00254EMX75 SVENSK EXPOR 19/23 MTN