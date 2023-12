DJ Villeroy de Galhau: EZB wird 2024 über Zinssenkungen nachdenken

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) denkt nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau noch nicht an Zinssenkungen, wird sich mit dieser Frage aber irgendwann im nächsten Jahr beschäftigen. "Falls es nicht noch zu Schocks kommt, sind die Zinserhöhungen vorbei", sagte der Gouverneur der Banque de France in einem Zeitungsinterview, wie Bloomberg berichtet. Er fügte hinzu: "Die Frage einer Zinssenkung wird 2024 aufkommen, wenn es an der Zeit ist, aber nicht jetzt: Wenn ein Mittel wirksam ist, muss man für die Dauer der Behandlung Geduld aufbringen."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2023 01:51 ET (06:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.