Mark Zuckerberg verkauft Aktien von Meta Platforms (WKN: A1JWVX): Für rund 185 Mio. US-Dollar habe der Unternehmer zuletzt Anteilsscheine am eigenen Unternehmen abgestoßen. Es ist offenbar das erste Mal seit einem längeren Zeitraum. Trotzdem ist es interessant. Interessant insbesondere, da die Aktie von Meta Platforms in diesem Jahr 154 % im Plus liegt. Ein klarer Turnaround ist gemeistert. Aber sind wir wohl am Ende der Fahnenstange angekommen? Eine interessante Sichtweise. Natürlich besitzt Mark ...

