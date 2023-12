NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach dem Zwischenbericht zum zweiten Geschäftshalbjahr von 2750 auf 2700 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Tabakkonzerns für die Jahre 2024 und 2025 verringert, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schwächere Trends in den USA und das Fehlen von Aktienrückkäufen nannte er als Gründe./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002875804

