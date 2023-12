Der DAX konnte am Vortag weiter kräftig ansteigen und setzte seinen Kaufrausch unverändert fort. Im Tageshoch wurden 16.730 Punkte erreicht, in der Folge sackte der DAX wieder ab und ging deutlich tiefer bei 16.628 Punkten aus dem Handel. Dazu mit einer bärischen Tageskerze. Wichtiger noch, der S&P 500 in den USA schaffte erneut keinen Durchbruch über den Fibonacci-Fächer im Wochenchart im Bereich von 4.600 Punkten und deutet damit unverändert ein ...

