Der DAX verzeichnete gestern den zweiten Rekordtag in Folge. Erneut erklomm er ein neues Allzeithoch. Dieses liegt nun bei 16.727 Punkten. Am Ende des Tages ging er mit einem Zugewinn von 0,75 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...