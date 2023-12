IPO-Studie der Kirchhoff Consult AG:

Erneut schwacher IPO-Markt im Jahr 2023 - Belebung im Jahresverlauf 2024 erwartet

- Drei Börsengange im Prime Standard 2023 - deutlich weniger als im Schnitt seit 2010.- Gesamtemissionsvolumen sinkt auf 1,9 Milliarden Euro - der zweitniedrigste Wert der letzten 10 Jahre.- Negative Kursentwicklung aller Börsenneulinge.- Kirchhoff Consult erwartet bei stabileren Rahmenbedingungen etwa 10 IPOs im Jahr 2024.- Markt für neue Mittelstandsanleihen: Deutliche Erholung 2023 auf weiterhin niedrigem Niveau.

Im Jahr 2023 sind in Deutschland nur drei Unternehmen im Prime Standard an die Börse gegangen. Das sind zwar zwei mehr als im Vorjahr, aber deutlich weniger als der langjährige Durchschnitt seit 2010 von sieben Börsengängen. Das Gesamtemissionsvolumen sank deutlich auf 1,9 Milliarden Euro (2022: 9,1 Milliarden Euro) - der zweitniedrigste Wert der letzten zehn Jahre. Im Vorjahr gelang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG der zweitgrößte jemals in Deutschland durchgeführte Börsengang, während in diesem Jahr ...

