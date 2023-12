NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 240 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer dürfte 2024 ein organisches Umsatzwachstum von knapp über 20 Prozent mit neuen Triebwerken im wichtigen Verkehrsflugzeuggeschäft erzielen, schrieb Analyst David Perry in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Ersatzteilgeschäft sieht er das Wachstum bei rund 14 Prozent und im Wartungs- und Reparaturgeschäft bei 13 Prozent./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 04:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 04:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

