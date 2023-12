DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: medondo holding AG führt mit fünf führenden Handelsorganisationen Gespräche über Kooperationen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/07.12.2023/09:00) - Die Medondo AG hat in der jüngeren Vergangenheit eine neue Vertriebsstrategie etabliert, die verstärkt auf Kooperationen mit Handelsorganisationen und Multiplikatoren setzt. Dadurch wird die Medondo AG in die Lage versetzt, in kürzerer Zeit eine größere Anzahl von Praxen mit einer innovativen Softwarelösung auszustatten.

Vor diesem Hintergrund führt die Medondo AG mit fünf führenden Handelsorganisationen/Multiplikatoren im Dentalbereich Gespräche über Kooperationen. Mit zwei Unternehmen haben sich die Gespräche über Kooperationsverträge konkretisiert und die Medondo AG geht davon aus, im 1. Quartal 2024 mit diesen Unternehmen langfristige Kooperationsverträge über die Vermarktung des innovativen "medondo coordinator" abschließen zu können.

Mit den aus den Kooperationsverträgen resultierenden Umsätzen erwartet die Medondo AG einen signifikanten Beitrag, um im Jahr 2024 erstmals den **Cash-Break-Even** zu erreichen. Für das Jahr 2025 plant die Medondo AG ein positives **EBIT**.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es insgesamt 240.000 Arztpraxen und die Medondo AG strebt in 5 Jahren einen Marktanteil von 10% an. Das skalierbare Geschäftsmodell der Medondo AG ermöglicht dieses Wachstum, ohne dass die Kosten proportional steigen.

