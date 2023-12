Redwood City, Kalifornien (ots) -Check Point Research, die Threat-Intelligence-Abteilung von Check Point Software, hat eine detaillierte Analyse der Microsoft Outlook Desktop-Anwendung in Verbindung mit dem Exchange Server veröffentlicht, die tiefe Einblicke in Angriffsvektoren ermöglichst. Das Bewusstsein für folgende gängigen Hacker-Methoden ist entscheidend für das Verständnis und die Minderung von Schwachstellen in der E-Mail-Kommunikation.1. Hyperlinks: Bei diesem einfachen, aber wirksamen Angriff werden E-Mails mit betrügerischen Hyperlinks versendet. Diese leiten zu Phishing-Seiten, können Browser-Schwachstellen ausnutzen oder sogar komplexe Zero-Day-Attacken auslösen. Benutzer sollten robuste Browser verwenden und sich vor Phishing-Seiten in Acht nehmen.2. E-Mail-Anhänge: Diese Methode nutzt die gängige Praxis des Öffnens von E-Mail-Anhängen aus. Die Gefahr hängt von der Anwendung ab, die unter Windows mit dem Dateityp des Anhangs verknüpft ist. Benutzer sollten besonders vorsichtig sein, wenn sie Anhänge aus unbekannten Quellen öffnen.3. Fortgeschrittene Methoden: CPR hat zwei Angriffsvektoren identifiziert, die über die gängigen Methoden hinausgehen:- Lesen von E-Mails: Dieser Angriff über das Vorschaufenster ist besonders gefährlich, wenn Benutzer ihre E-Mails in Outlook lesen. Es wird empfohlen, Outlook so zu konfigurieren, dass E-Mails nur als einfacher Text angezeigt werden, um die Sicherheit zu erhöhen.- Spezielle Objekte: Dieser Vektor nutzt spezifische Zero-Day-Schwachstellen in Outlook aus. Hacker können Outlook missbrauchen, indem sie ein verseuchtes "Erinnerung"-Objekt schicken. Die rechtzeitige Installation von Updates ist entscheidend, da der Nutzer die E-Mail nicht einmal lesen muss, um den Angriff auszulösen.Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit eines mehrschichtigen Sicherheitsansatzes für Outlook, der die Wachsamkeit der Benutzer, regelmäßige Software-Updates und umfassende Sicherheitsmaßnahmen erfordert. Der Fokus auf typische Unternehmensumgebungen und das übliche Benutzerverhalten bieten eine realistische Perspektive auf die Sicherheit von E-Mail-Plattformen in Unternehmensumgebungen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5666602