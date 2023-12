Hannover (www.anleihencheck.de) - An den Terminmärkten wird die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung bereits im März aktuell für die Europäische Zentralbank (EZB) mit 75% und für die US-Notenbank FED mit 62% eingeschätzt, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse deutscher Bundesanleihen hätten am Mittwoch weiter zugelegt, die Rendite sei auf den niedrigsten Stand seit Februar gefallen. In den USA sei der Anleihehandel impulslos aber ebenfalls im Plus verlaufen. ...

