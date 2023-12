Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Überraschend schwache Auftragseingänge in Deutschland und rückläufige Inflationserwartungen haben die Zinssenkungsfantasie befeuert und am Rentenmarkt für weitere Kursgewinne gesorgt, so die Analysten der Helaba.Auch der ADP-Report, der einen Stellenzuwachs von 103 Tsd. gemeldet habe, habe für Unterstützung gesorgt. Der Euro befinde sich in der Defensive, während der deutsche Leitindex weitere Kursgewinne und ein neues Allzeithoch habe erzielen können. ...

