(shareribs.com) London 07.12.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag wieder leicht nach oben, gestützt unter anderem vom jüngsten Anstieg der Rohöllagerbestände in den USA. WTI-Rohöl bleibt jedoch unter der Marke von 70 US-Dollar. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,6 Millionen Barrel auf 445 Millionen ...

