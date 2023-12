LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom in einem Jahresausblick von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im neuen Jahr dürften Preissetzungsmacht und potenzielle Fusionen oder Übernahmen die Schlüsselfaktoren für die Kursentwicklungen sein, die den Unterschied machten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Telekombranche. Die Deutsche Telekom sei eine von ihm bevorzugte, attraktive Investitionsmöglichkeit mit Präsenz in strukturell gesunden Märkten./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 23:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

