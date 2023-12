Pressemitteilung der reconcept GmbH:

Erfolgreiche Projektentwicklung in Finnland - Windpark-Portfolio wächst 2023 um 15 Prozent auf 3.000 Megawatt

- Transaktion eines 1.200-Megawatt-Windkraftportfolios abgeschlossen- Neues Windpark-Projekt mit 800 Megawatt in Vorbereitung- Sondierung innovativer Lösungen wie die Projektentwicklung von Hybrid-Parks

Die reconcept GmbH zieht eine erfreuliche Jahresbilanz für ihr Projektentwicklungsgeschäft in Finnland. So wurde erfolgreich die Transaktion eines Onshore-Windkraftportfolios mit sechs Projekten in der finnischen Region Nordösterbotten und in Lappland im Juni dieses Jahres abgeschlossen. Die Gesamtleistung des verkauften Portfolios lag bei 1.200 Megawatt (MW). Parallel zu diesem Meilenstein lag der Fokus auf dem zielgerichteten Ausbau der bestehenden Projektpipeline - und das mit Erfolg.

Tuulialfa ...

