© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | DARRYL DYCK



Mit Produktionssteigerungen und Sparmaßnahmen will Exxon den Gewinn über einen Zeitraum von acht Jahren verdoppeln. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren.Der Energieriese Exxon Mobil will seine Gewinne bis 2027 im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppeln. Dieses ehrgeizige Ziel soll durch eine Kombination aus Kostensenkungen, Produktionssteigerungen und den Ausbau des Vertriebs von Chemikalien, emissionsärmeren Kraftstoffen und Hochleistungsschmierstoffen erreicht werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Exxon ist auf dem besten Weg, seinen Gewinn und Cashflow in den nächsten vier Jahren um 14 Milliarden US-Dollar zu steigern und plant, die strukturellen Kosten bis Ende 2027 um …