DJ PTA-News: medondo holding ag: Die Medondo AG verkündet eine bedeutende Entwicklung in ihrer Unternehmensstrategie

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/07.12.2023/10:00) - **Pressemitteilung**

Die Medondo AG verkündet eine bedeutende Entwicklung in ihrer Unternehmensstrategie:

**Intensive Gespräche mit fünf führenden Handelsunternehmen / Multipakatoren über langfristige Kooperationen:**

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die Medondo AG mit fünf führenden Handelsorganisation / Multiplikatoren im Dentalbereich intensive Gespräche über langfristige Kooperationen führt. Das Ziel ist der Abschluss eines langfristigen Kooperationsvertrages mit zwei Handelsorganisationen über die Vermarktung des "Medondo coordinator".

**Der "medondo coordinator" - Innovation für Arztpraxen:**

Der "medondo coordinator" ist eine wegweisende Lösung für den Einsatz in Arztpraxen, die auf digitalen Technologien und zukunftsweisenden Konzepten basiert. Diese Lösung optimiert Arbeitsabläufe, um sie effizienter und sicherer zu gestalten. Unser Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Betreuung der Patient:innen.

**Positive Auswirkungen auf die Finanzen:**

Die resultierenden Umsätze aus den angestrebten Kooperationsverträgen werden signifikant dazu führen, dass die Medondo AG im Jahr 2024 erstmals einen Cash-Break-even erreicht. Im Jahr 2025 erwarten wir, einen positiven EBIT zu verzeichnen.

**Fokus auf Kooperationen:**

Die Medondo AG wird in Zukunft verstärkt auf Kooperationen mit Handelsorganisationen setzen, um in kürzerer Zeit mehr Arztpraxen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit unserer innovativen Softwarelösung auszustatten. In diesen Ländern gibt es insgesamt 240.000 Arztpraxen, und unser langfristiges Ziel ist es, innerhalb von 5 Jahren einen Marktanteil von 10% zu erreichen. Unser skalierbares Geschäftsmodell ermöglicht dieses Wachstum, ohne dass die Kosten proportional steigen.

Wir sind überzeugt, dass diese strategische Ausrichtung die Zukunft der Medondo AG positiv beeinflussen wird und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren zukünftigen Handelspartnern.

