Poway, Calif. (ots/PRNewswire) -VyOS Networks hat angekündigt, dass es "VyOS Universal Router" in die Equinix Plattform bringt. Diese zusätzliche Verfügbarkeit soll die Netzwerkinfrastrukturlandschaft unterstützen, indem die flexiblen und robusten Netzwerklösungen von VyOS in das globale Ökosystem von Equinix integriert werden.VyOS Universal Router ist ein auf Unternehmen zugeschnittenes Netzwerkbetriebssystem, das eine breite Palette von Routing-Protokollen und Netzwerkfunktionen, von BGP bis WireGuard, nach Industriestandard unterstützt. Da es sich um eine Open-Source-Plattform handelt, kann es umfassend angepasst werden, um die komplexen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zu erfüllen. Unabhängig davon, ob es sich um Bare-Metal-, virtualisierte oder Cloud-basierte Umgebungen handelt.Kunden können ihre Netzwerkdemands verbessern und für hybride Cloud-Netzwerke optimieren, indem sie virtuelle Netzwerkfunktionen (VNFs), von branchenführenden Anbietern, über einen Marktplatz mit Equinix Network Edge bereitstellen. Über Equinix Fabric kann auf Hunderte von Netzwerk-, Kommunikations-, Sicherheits- und Cloud-Anbietern zugegriffen werden.Darüber hinaus ist VyOS jetzt auf Equinix Metal für alle On-Demand Standard-Gen3 Server und Workload-optimierten Konfigurationen verfügbar, VyOS unterstützt Unternehmen bei der parallelen Bereitstellung von Hyper Converged Infrastructure (HCI) mit Virtual Routing and Forwarding (VRF) auf dem Equinix-Metal Angebot Ihrer Wahl."Wir sind begeistert, uns auf die Equinix Plattform zu begeben", sagte Yuriy Andamasov, CEO bei VyOS Networks. "Dies entspricht unserer Mission, ein nahtloses und effizientes Netzwerkerlebnis für Public Clouds, Hardware und führende Virtualisierungsplattformen zu bieten."Informationen zu VyOS Networks CorporationDie VyOS Networks Corporation mit Hauptgeschäftssitz in Poway, Kalifornien, ist ein Vorreiter im Bereich Open-Source Software-Routing. VyOS hat sich der Verbesserung von Netzwerken auf der ganzen Welt verschrieben und bietet unübertroffene Konsistenz, Offenheit und Flexibilität, wodurch es zur ersten Wahl für Unternehmen von Startups bis hin zu Fortune-500 Unternehmen wird. VyOS Networks hebt sich als Maßstab für Innovation und Zuverlässigkeit in der offenen Netzwerkswelt ab.vyos.ioMedienkontakt:Medienkontakte:Yuriy AndamasovGeschäftsführervyos.ioE-Mail: yuriy@vyos.ioTelefon: +16194320570View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vyos-networks-verkundet-verfugbarkeit-von-vyos-universal-router-fur-equinix-network-edge-und-equinix-metal-302008360.htmlOriginal-Content von: VyOS Networks Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165198/5666706