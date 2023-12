Die Aktienmärkte waren zuletzt in Euphorie in der Hoffnung auf bald sinkende Zinsen - nun aber scheint die Kehrseite sinkender Zinsen zunehmend in den Fokus zu geraten: eine wahrscheinlicher werdende Rezession auch in den USA, und eine wichtiger Indikator dafür ist, dass Rohstoffe auf den tiefsten Stand seit August 2021 fallen (gestern Öl wieder unter ...

