Value-Fonds erleben in Zeiten steigender Zinsen eine Renaissance. Anleger könnten im Hard Value Fund eine Alternative zum weitgehend für neue Gelder geschlossenen Quantex Global Value Fund finden, da beide Fonds viele Ähnlichkeiten aufweisen.InhaltÄhnlichkeiten und Unterschiede zwischen Hard Value Fund und Quantex Global Value Fund

Den vollständigen Artikel lesen ...