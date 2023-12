Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Zinssitzung der polnischen Nationalbank (NBP) ist erwartungsgemäß ereignislos verlaufen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins sei unverändert bei 5,75% belassen worden. Im September habe Polen den Zinssatz um kräftige 75 Punkte auf 6,00% gesenkt und im Oktober sei eine Reduzierung um weitere 25 Punkte erfolgt. Der polnische NBP-Gouverneur Adam Glapinski habe bereits vor einiger Zeit angedeutet, dieses Niveau bis in das erste Quartal 2024 beibehalten zu wollen. ...

