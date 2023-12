Kapsch TrafficCom hat die Mobilitäts- und Sicherheitselemente für die erste Ampelvorrangschaltung für Busse in Madrid installiert. Das Ampelvorrangsystem ermöglicht es dem Bus, Ampeln automatisch auf Grün zu schalten, was Fahrten schneller und Zuverlässiger macht, da weniger Stopps notwendig sind. Im Rahmen des Projekts hat Kapsch TrafficCom 62 Ampelsteuerungen von seiner EcoTrafix-Plattform sowie zehn CCTV-Kameras und das Kommunikationsnetzwerk für die Hardware geliefert und installiert. Der erste Bus Rapid Transit (BRT) in Madrid verbindet zwei wichtige Stadtteile und verkürzt die Fahrzeit von 50 auf unter 30 Minuten. Die Buslinie hat eine Gesamtlänge von 31 Kilometern, wovon 19 Kilometer auf eigenen Busfahrspuren verlaufen.

Den vollständigen Artikel lesen ...