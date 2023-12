London (www.anleihencheck.de) - Anleihekurse entwickeln sich entgegengesetzt zu ihren Renditen, so Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income von Janus Henderson Investors.Wenn die Renditen fallen würden, würden die Anleihekurse steigen und umgekehrt. Die Renditen sind in den letzten drei Jahren in die Höhe geschnellt, aber da sie ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheinen, sehen wir die Aussichten für Anleihen 2024 zunehmend positiv, so die Experten von Janus Henderson Investors. ...

